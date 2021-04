AMPLIAR Ex general del ejército Joaquim Silva e Luna a Petrobras

12/04/2021 - Negocios

Un militar "espartano" toma las riendas de Petrobras

Para muchos inversionistas, el nombramiento del ex general del ejército Joaquim Silva e Luna como nuevo director ejecutivo de la petrolera estatal brasileña Petrobras fue inesperado y no bienvenido.

Sigue.

El presidente Jair Bolsonaro anunció que Luna, de 71 años, tomaría el mando de Petroleo Brasileiro SA, como se conoce formalmente a la empresa, en una publicación de Facebook en febrero.

Luna, que será elegido en una reunión de accionistas el lunes para el directorio de Petrobras y luego como CEO, no tiene experiencia en el sector petrolero.

Su último cargo, como jefe de la represa hidroeléctrica de Itaipú en la frontera con Paraguay, está muy lejos de dirigir una de las empresas más grandes del hemisferio sur.

Las acciones de Petrobras cayeron drásticamente cuando el predecesor de Luna, Roberto Castello Branco, fue expulsado luego de que el grupo subiera los precios domésticos del combustible varias veces en febrero, enojando a Bolsonaro.

Desde entonces, se han recuperado de sus mínimos, pero siguen cayendo un 17% en lo que va de año, y el despido generó temores generalizados de una mayor interferencia del gobierno en la empresa.

Sin embargo, Luna y quienes lo rodean insisten en que los nervios del mercado son exagerados. Luna se ha comprometido a evitar que los políticos ocupen puestos clave de Petrobras con aliados poco calificados, un problema grave en administraciones anteriores.

“Los nombramientos políticos no forman parte de mis planes de gestión”, dijo Luna. “Ya me ocupé de las solicitudes políticas, no acepté y no fue fácil”.

Nacido en el estado de Pernambuco, en el noreste de Brasil, y soldado de carrera, Luna se desempeñó como ministro de Defensa de Brasil en 2018. Es el primer militar en dirigir Petrobras desde la década de 1980.

Desde que Bolsonaro anunció su nombramiento, Luna ha conversado de manera informal con Castello Branco y otros expertos en el sector de petróleo y gas brasileño, dijo a Reuters en las últimas semanas.

Sus amigos dicen que tiene un historial de reducción de costos agresiva, similar a su predecesor, quien ganó elogios del mercado por vender miles de millones de dólares en activos no esenciales en un intento por reducir la fuerte carga de deuda de la compañía petrolera.

Luna es conocido por sus formas “espartanas”, dijo José Carlos Aleluia, miembro de la junta de Itaipu. Evita las cenas de negocios elaboradas, se despierta temprano y es una de las primeras personas en llegar a la oficina, según Aleluia.

“Si tiene una vida social, no la mezcla con el trabajo”, dijo Aleluia.

Desdén por el exceso

La actitud ascética de Luna también se refleja en un desdén por el exceso y la redundancia, dijo Carlos Marun, un congresista brasileño que forma parte del directorio de Itaipú.

Entre sus iniciativas en Itaipú, Luna cerró las oficinas de la represa en la ciudad de Curitiba y redujo radicalmente su presencia en la capital federal Brasilia.

“Una vez me dijo: 'Si compro un par de pantalones, tiro otro. Si compro zapatos, tiro un par '”, dijo Marun.

Entre las decisiones más esperadas estará cómo maneja el precio del combustible nacional, el tema que llevó a la destitución de Castello Branco.

De 2011 a 2014, Petrobras perdió alrededor de $ 40 mil millones vendiendo combustible por debajo de la paridad internacional a instancias del gobierno.

En entrevistas, Luna dijo que la nueva política de precios de la empresa no se ha finalizado, pero que será determinada por el gobierno.

Dijo que sería crucial que los funcionarios, en lugar de la empresa, pagaran la cuenta de los precios del combustible por debajo del mercado. Aún así, dijo, Petrobras tenía que pensar en la sociedad como un todo, y no solo en los accionistas, al fijar los precios.

“Hay que buscar un equilibrio”, dijo.

Luna y quienes lo rodean dicen que valora mucho la experiencia técnica y, a menudo, cambia de opinión cuando se le presentan pruebas convincentes.

Dentro de la empresa, uno de sus primeros desafíos será superar el escepticismo generalizado sobre su falta de experiencia en la industria, así como la rápida rotación de la alta dirección.

Varios ejecutivos y miembros de la junta han renunciado en las últimas semanas o han dicho públicamente que planean seguir a Castello Branco hasta la salida.