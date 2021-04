AMPLIAR Lula sostuvo que "hay gente que está en contra de las vacunas en Brasil, pero van a Miami a vacunarse".

Lula criticó la gestión de la pandemia de Bolsonaro y pidió vacunas para los países pobres

El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva criticó ayer jueves la gestión de la pandemia del Gobierno de Jair Bolsonaro y advirtió que una "gobernanza global" que permita una distribución equitativa de la vacuna es imperativa para enfrentar la propagación del virus que ya dejó 2,89 millones de muertos en el mundo.

En un mensaje difundido en su Twitter, el exmandatario dijo que "341.000 muertos es una cifra absurda. Pocas guerras en el mundo mataron tanta gente", para criticar luego que ese "debería haber sido el tema de la cena que ayer tuvo Bolsonaro con empresarios. Pero no parece importarles".

Lula habló luego que el gigante sudamericano reportara 92.625 contagios de Covid-19 en una sola jornada -5.646 más que el día anterior- estadísticas alarmantes que elevaron el total acumulado a casi 13,2 millones de contagios y 340.776 decesos, según fuentes oficiales.

Pese a la contundencia de los números, Bolsonaro descartó el miércoles una vez más la posibilidad de implantar un confinamiento de la población a nivel nacional.

En relación a los grupos que impugnan las cuarentenas, las medidas restrictivas en general y las vacunas, Lula sostuvo que "hay gente que está en contra de las vacunas en Brasil, pero van a Miami a vacunarse".

Luego consideró "urgente" crear una "gobernanza global para distribuir vacunas a los países pobres" e hizo referencia a una carta publicada ayer por él mismo en la que hace ese llamado."No puedes salir solo de una crisis así", agregó.

La Justicia y su futuro político



También se refirió al tema que sobrevuela la política de su país desde que la Justicia le retornó sus derechos políticos por considerar que los juicios y condenas por corrupción habían estado plagados de irregularidades.

"El mercado de especuladores tiene que estar tranquilo porque nos vamos a ocupar de otro mercado. El del estómago, la salud, la educación, la inclusión social. Cuanto mejor sea la sociedad, mejor será el mercado", escribió a un año de las elecciones que definirá la continuidad de Bolsonaro.

Sobre el tema de su eventual candidatura fue enfático: "Cualquiera que tenga un mínimo de humanismo sabe que ahora no es el momento de discutir las elecciones. Ahora es el momento de discutir: la vacuna, la ayuda de emergencia, las ayudas a las pequeñas y medianas empresas, la inversión pública y la generación de empleo."



También criticó que haya gente muriendo de hambre en Brasil "mientras tanto aumenta el número de multimillonarios".

"No creo que Bolsonaro tenga que saberlo todo. Pero tampoco me gusta ver que no sepa nada. Tienes que saber al menos algo. Un Presidente es como un director de orquesta: no necesita saber tocar todos los instrumentos, solo necesita entender la música", reclamó Lula.

"Siempre dije: sé de dónde vengo y adónde voy a volver. Sé quiénes son mis viejos amigos y mis eventuales amigos. Sé quiénes son los lamebotas del poder y quién lleva arcilla contigo en los momentos más difíciles", sostuvo y advirtió nuevamente sobre el mensaje de la antipolítica.