AMPLIAR Chahla junto a Alfaro

08/04/2021 - Nuevas restricciones

"Las medidas de Nación nos parecen justas"

La ministra de Salud, Rossana Chahla, mantuvo ayer un encuentro con el intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, donde dialogaron sobre la situación epidemiológica en la Capital tucumana. En el marco del encuentro se hablaron sobre las medidas a seguir en un contexto de marcado aumento de casos en la provincia y el país.

"Quiero agradecer al intendente de la Capital a quien llamé por teléfono para contarle y poner a disposición los indicadores de salud y en menos de 24 horas estamos acá con todo su equipo. Hemos podido exponer como hicimos con todos los intendentes del Gran San Miguel de Tucumán, una sala de situación específica de la capital donde podemos mostrar el aumento de casos”, expresó Chahla tras el encuentro.

“Hemos tratado de responder algunas preguntas y sobre algunas situaciones que vinimos transitando juntos en este último momento, y hablamos sobre cuáles van a ser las estrategias para poder trabajar en conjunto. No tan sólo con la Municipalidad sino también con la gente de Salud Municipal”, explicó la ministra.

Chahla destacó además que desde la municipalidad fueron muy receptivos y se pusieron a disposición para trabajar articuladamente respecto a la pandemia. “No vamos a aumentar ninguna otra medida, van a ser las que mandó Nación que nos parece las justas y correctas en este momento. La restricción en la circulación de las personas es muy importante para frenar la circulación del virus. Es una medida que tomó el Gobierno Nacional que es muy importante para la Salud Pública de la Argentina en este momento”, opinó.

Y añadió: “Invitamos a la gente a no tener reuniones con mucha cantidad de personas en una casa o departamento, no realizar fiestas multitudinarias. Esa es nuestra mejor estrategia, convencer, informar y persuadir a todos los ciudadanos para que cumplamos con las recomendaciones, así vamos a poder enfrentar esta cantidad de contagios que está realmente preocupando en toda la Argentina”.

Por su parte, Alfaro señaló que "la semana pasada estuvimos en el Salón Blanco de Casa de Gobierno donde nos presentaron un informe generalizado de la provincia y cómo venía avanzado el contagio. Hoy tuvimos un informe más particular de lo que significa San Miguel de Tucumán. Teníamos previsto reunirnos en el COE, pero hasta tanto no salga el decreto nacional todavía no se podía tomar ninguna medida”.

“Vamos a acompañar en este momento por la situación que estamos atravesando, sabiendo que el humor social no es el mismo que había el 19 de marzo del año pasado y también que la situación económica no es la misma sino mucho más difícil. Por eso, le manifestaba a la ministra que dentro de dos semanas pudiera ella nuevamente informarnos acerca del avance de esto porque tenemos que buscar el equilibrio entre lo que significa la actividad económica y la cuestión sanitaria”, agregó el intendente.

Qué sucederá con los bares y eventos

“El tema del modo bar, con el decreto que salga a nivel nacional directamente creo que tiene que ser eliminado porque fue una posibilidad que se les dio, pero a la vez fue una mentira, porque hubo fiestas multitudinarias, se transformaba en un boliche, y eso ayudó muchísimo a la proliferación del virus. Los bares tienen que cumplir con el protocolo que ellos mismos han establecido”, afirmó Alfaro.

Con respecto a las cervecerías, advirtió que hay algunas que es de público conocimiento que se transforman en boliches. “Hay una cervecería en avenida Sarmiento que se la clausuró 12 veces, y cada vez pagó la multa, pero ya tomé la decisión de quitarle la habitación de esa cervecería. De la misma forma vamos a hacer con otros boliches, como el que está en calle Junín, no va a funcionar más ese lugar. Creo que tenemos que ser un poco más rigurosos en esa materia; tengo que decir sinceramente que me preocupa el tema gastronómico porque es una actividad productiva, que ayuda mucho al crecimiento de la ciudad y al funcionamiento de la misma”, sostuvo.