AMPLIAR Reunión encabezada por Carolina Vargas Aignasse

05/04/2021 - Pandemia

Exigen que salones de fiestas cumplan los protocolos sanitarios vigentes

“No está permitido el baile ni los espectáculos musicales dentro de los salones”, recordó la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, tras una reunión que mantuvo ayer con referentes del Siprosa y de CASAFAUT.

En el Ministerio de Gobierno y Justicia, la titular de la cartera Carolina Vargas Aignasse, junto al secretario Ejecutivo Médico del SIPROSA, Luis Medina Ruiz, y director de Epidemiología de la provincia, Rogelio Cali, mantuvieron una reunión con representantes de CASAFAUT (Cámara de Salones de Fiestas y Afines Unidos de Tucumán), entre ellos su presidente, Matías Avila, con el fin de solicitar el cumplimiento de los protocolos establecidos para la actividad.

Desde el Gobierno entendemos a los propietarios de los salones de fiesta, la necesidad de trabajar, no tan solo ellos sino todas las actividades económicas que están relacionadas a esta actividad. Pero la situación epidemiológica, de acuerdo a lo que el equipo de Salud informa, ha variado. Por lo tanto es necesario que la población se concientice hoy con el cumplimiento de los protocolos”, afirmó Vargas Aignasse.

Tucumán, según destaca la titular de Gobierno y Justicia, es una de las provincias que menos mantuvo sus actividades económicas cerradas, incluso es uno de los territorios más poblados y donde la curva comenzó a subir con respecto a los contagios para el COVID-19.

“Hoy invitamos a la Cámara de Salones de Fiesta, para que junto al órgano de aplicación el Gobierno, se concientice a todo aquel que realice una reunión social tendrá que ser estrictamente dentro de lo autorizado”, remarcó la ministra.

Según marcan los protocolos vigentes, hoy los salones de fiesta tienen autorizado trabajar bajo el modo bar: es decir una ocupación del salón del 50%. Pueden ocupar mesas al aire libre solo para cuatro personas con excepción de la burbuja familiar cuando existe un núcleo conviviente que lo pueda acreditar. “No está permitido el baile ni los espectáculos musicales dentro de los salones de fiesta”, agregó la ministra. En ese sentido, la titular de Gobierno pidió que se respeten los protocolos que el área presentó: “Estamos viendo la situación de otros países se complicó y se tuvieron que aplicar restricciones”, dijo.

El Ministerio de Salud Pública de la Provincia, desde el punto de vista sanitario, está haciendo recomendaciones de evitar las reuniones sociales y enfatizar el cumplimiento de todas las medidas sanitarias. Vemos con preocupación el relajamiento que hoy existe y vamos a trabajar con todas las cámaras y sectores que en su momento vinieron a solicitar la apertura presentando un protocolo y se comprometieron a cumplir”, agregó la ministra.

Medina Ruiz, en tanto, planteó en la reunión el riesgo que hay en la provincia. “Muchos focos de contagios surgen en los salones de fiesta. Solicitamos que los protocolos se cumplan: que no haya baile en los salones y se reduzca la cantidad de personas en cada lugar”. El especialista dijo que cumpliendo esas medidas se mitiga el riesgo de contagiarse, “el COE aprobó los protocolos, el no cumplimento pone en riesgo a las personas”. “Pedimos a la sociedad que cumplan con los protocolos”, señaló. "Si una persona de riesgo tiene contacto con personas que no ve hace un tiempo o desconocidos puede contagiarse”, ejemplificó.

Por último, Avila expresó: “Nos responsabilizamos de lo que sucedió. Vamos a cuidarnos y trabajar con prudencia”. “Si hay inconvenientes en cada salón lo podemos manejar, es controlable. Nos vamos a seguir cuidando y entender que el cuadro de noviembre y diciembre del año pasado no es el mismo de ahora”, concluyó el titular de CASAFAUT.