04/04/2021 - Adiunt

Convocaron a un paro docente por 72 horas en la UNT

Desde hoy, y por 72 horas, en las 13 facultades y en las ocho escuelas experimentales de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) se desarrollará un paro, convocada por la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT (ADIUNT)

La medida, que se cumplirá hoy, el martes y el miércoles, fue votada durante una asamblea que se realizó el miércoles de la semana pasada

"La Asamblea consideró que no están dadas las condiciones para el retorno a la presencialidad, que en el caso de las escuelas experimentales y de la mayor parte de las facultades está previsto para el lunes 5 de abril", contó el secretario general del gremio, Diego Toscano, según informó La Gaceta.

A renglón seguido, explicó: "en primer lugar, debido a la gravísima situación epidemiológica de la provincia, que cuadruplicó sus casos. Desde el retorno a la presencialidad en las escuelas, fallecieron dos trabajadores docentes y decenas de docentes y estudiantes están contagiados y aislados".

El dirigente agregó que, en el ámbito de la UNT propiamente dicho, el regreso a la presencialidad para la terminación de las materias prácticas del ciclo lectivo 2020 desnudó lo que interpreta como una irresponsabilidad por parte de las autoridades.

"No hay vacunas para los docentes, no hubo testeos previos al regreso, no han mejorado la infraestructura de las escuelas, no hay recursos suficientes para el cumplimiento de los protocolos ni tampoco se cubren los remplazos por las dispensas laborales o casos positivos de docentes y no docentes. El paro de Adiunt es parte de la lucha por defender la salud y la vida", afirmó Toscano.