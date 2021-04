04/04/2021 - Elecciones 2021

Cinco provincias tendrán calendario electoral propio este año

Corrientes y Santiago del Estero elegirán gobernador en fecha a confirmar. En tanto Salta avanza en las elecciones Constituyentes y Misiones y Jujuy votarán diputados provinciales.

Cinco provincias tendrán comicios propios en el cronograma electoral de este año, dado que Corrientes y Santiago del Estero deberán elegir gobernador en fecha a confirmar, Misiones y Jujuy votarán en junio a sus diputados provinciales y un intendente, y Salta elegirá en julio convencionales constituyentes, legisladores y un jefe comunal. En los casos de Corrientes y Santiago del Estero, separados del calendario electoral nacional a raíz de las intervenciones federales de las últimas décadas, las autoridades provinciales deben definir cuándo se realizarán los nuevos comicios en esos distritos.

Corrientes

Corrientes, que cumple 20 años de institucionalidad política ininterrumpida, elegirá gobernador, diputados y senadores provinciales y nacionales, e intendentes y concejales de 75 municipios en fecha a definir. El 10 de diciembre de 2021 vencerán los mandatos del radical Gustavo Valdés, de la alianza Encuentro por Corrientes+Juntos por el Cambio, quien anunció que aspira a su reelección; y del peronista disidente Gustavo Canteros, que intentará competir por la intendencia capitalina dado que tiene un impedimento por manda constitucional porque ya fue elegido por segunda vez en 2017. El Frente de Todos se presenta como principal alternativa opositora y, según fuentes internas, es posible que el senador nacional Carlos Mauricio "Camau" Espínola intente por tercera vez competir por la gobernación con el diputado nacional José Ruiz Aragón como candidato a intendente. Asimismo, como subsiste el sistema bicameral, Corrientes deberá renovar un tercio del Senado y la mitad de Diputados; es decir, votar cinco senadores y 15 integrantes de la Cámara baja. A nivel nacional, Corrientes renueva tres bancas de diputados y las tres senadurías. Fuentes partidarias y judiciales coincidieron en que las elecciones podrían realizarse en septiembre porque la Constitución señala que la votación debe realizarse entre cuatro y dos meses previos al cese de mandatos, lo que ocurrirá el 10 de diciembre próximo. Así, fuentes de la Justicia Electoral correntina indicaron a Télam que si la convocatoria se efectúa en junio, se votaría en septiembre para que una eventual segunda vuelta pudiera realizarse en octubre, con el tiempo justo de al menos dos meses hasta la jura de la nueva o reelecta autoridad.

Santiago del Estero

Santiago del Estero también debe elegir este año gobernador, además de 40 diputados provinciales, tres nacionales y 88 comisiones municipales de categoría A y 48 de categoría B. Si bien aún no está definida la fecha electoral debido a la pandemia, fuentes consultadas por Télam estimaron que podrían realizarse en octubre, "extremando los recaudos de cuidado sanitario". Debido a la última intervención federal en 2004, esta provincia tiene un calendario electoral propio que llevó, en marzo de 2005, a Gerardo Zamora a la gobernación como candidato del Frente Cívico por Santiago, una coalición que incluía radicales, peronistas y varios partidos provinciales. Pese a la expectativa por la fecha electoral, en Santiago aún no se conocen posibles candidatos del oficialismo ni de la oposición, aunque el senador nacional Emilio Neder anticipó que "con el Frente Cívico que conduce mi amigo Gerardo Zamora, vamos a presentar nuestra propuesta para que la sociedad santiagueña si hemos hecho bien las cosas nos vuelva a elegir". "Él (por Zamora) deberá decir si será el candidato, a mí en lo personal me gustaría con el alma que lo sea, pero eso lo decide él", expresó Neder. En las últimas elecciones provinciales, en 2017, el Frente Cívico de Zamora obtuvo 69,57% de los votos, seguido por Cambiemos con el 17,58% y en tercer lugar quedó el massismo con el 9,37%.

Misiones

El 6 de junio, Misiones elegirá 20 diputados provinciales y, por primera vez, al intendente de la localidad de Salto Encantado, en la primera fecha electoral del país. Según un decreto firmado en febrero, el gobernador Oscar Herrera Ahuad convocó a comicios legislativos y llamó a los municipios a unificar las elecciones de concejales con el vigente sistema de lemas, mientras la ciudad de Oberá elegirá Defensor del Pueblo y Salto Encantado votará a su primer intendente comunal.

Jujuy

Los jujeños, en tanto, irán a las urnas el 27 de junio para renovar la mitad de las 48 bancas de la Cámara de Diputados provincial, de los Concejos Deliberantes y Comisiones Municipales. El ministro de Gobierno y Justicia, Agustín Perassi, explicó que a raíz de la pandemia de coronavirus se "resolvió reducir la cantidad de electores por mesa y se adoptarán los recaudos para ampliar el número de establecimientos para habilitarlos como centros de votación" y así "evitar amontonamientos y mantener el distanciamiento social".

Salta

Y en Salta, el gobernador Gustavo Sáenz convocó por decreto para elegir el 4 de julio a los 60 convencionales constituyentes que tendrán que analizar la reforma de la Carta Magna local, en la misma fecha prevista para la votación con boleta electrónica de 12 senadores, 30 diputados, 343 concejales para 60 municipios y el intendente de la localidad de Aguaray, intervenida desde 2020. La ley provincial 8239, sancionada en febrero, declaró la necesidad de reformar parcialmente la Constitución de Salta con el objetivo de acotar las reelecciones en cargos ejecutivos y legislativos, debatir la fecha de inicio del período ordinario de sesiones parlamentarias y la integración de la Auditoría General de la Provincia, entre otras cuestiones.