AMPLIAR A pesar de las cifras negativas, Chile lleva a cabo una de las campañas de vacunación más exitosas del mundo

01/04/2021 - COVID-19

Senado de Chile se apresta a postergar las elecciones

El Senado de Chile sesionaba anoche con la intención de aprobar una ley que aplaza al 15 y 16 de mayo las elecciones de convencionales constituyentes, gobernadores e intendentes, que iban a realizarse el 10 y 11 de abril, debido a un alza de contagios de coronavirus, un día después de su media sanción en Diputados.

Sigue.

Este proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados con 126 votos a favor, tres votos en contra y 11 abstenciones.

Aunque faltan pasos, el vicepresidente del Senado, el democratacristiano Jorge Pizarro, adelantó que “el proyecto se va a aprobar, de eso no me cabe duda”, aunque dijo que no votará a favor.

El proyecto ya fue aprobado en general por la comisión de Constitución del Senado y se espera que durante la mañana se vote en particular en la misma instancia, para luego pasar a la Sala para su tramitación y votación.

En el caso de aprobarse la postergación, las elecciones cambiarían del 10 y 11 de abril, al fin de semana del 15 y 16 de mayo, comicios que marcarán el futuro político del país.

En primer lugar, se elegirán los 155 convencionales constituyentes, que tendrán entre nueve a 12 meses para redactar una nueva Constitución, que reemplazará a la vigente, escrita en 1980 durante la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet (1973-1990).



También, los chilenos elegirán por primera vez a sus 16 gobernadores regionales, sus 345 nuevos alcaldes (intendentes) y 2.240 concejales.

El senador explicó a Radio Cooperativa que “no me gusta el cambio de fecha, porque es cambiar las reglas del juego muy encima” y también comentó que esta decisión del cambio “tendríamos que haberlo hecho hace más de un mes”.

La jornada electoral será en dos días, medida tomada debido al alza de contagios que se vive en el país. Chile reporta hasta el momento casi 1 millón de contagios totales de coronavirus y 23.135 fallecidos.