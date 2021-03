30/03/2021 - En General

Continúa la vacunación a mayores de 60 años en el Hipódromo

El secretario Ejecutivo Médico del Siprosa, Luis Medina Ruiz, visitó el Hipódromo de Tucumán en el segundo día de inmunización a personas mayores de 60 años.

En este contexto, el funcionario sostuvo: "Es gratificante por los testimonios de las personas que vinieron a vacunarse, hay muchos para los que esta es la primera salida en un año y vienen justamente a vacunarse, eso realmente es emocionante y ellos también expresan esa emoción con aplausos y elogios por cómo se está desarrollando el proceso".

En ese sentido, Medina Ruiz reiteró que la voluntad del Ministerio es avanzar con velocidad sobre la cobertura de la población de más de 60 y 70 años, con los pacientes que tienen diabetes e insulinodependencia y con los que sufren cardiopatías: "Eso es lo que está ocurriendo acá, estamos vacunando alrededor de 1.000 personas por día, lo mismo que en los otros nodos, donde vamos avanzando para ganarle en tiempo a esta epidemia".

El Secretario Ejecutivo Médico hizo hincapié en la organización y la tranquilidad de quienes concurren. Cada nodo de vacunación cuenta con diferentes núcleos que se encuentran funcionando para personas mayores de 60 años sin comorbilidades y para aquellos que tienen diabetes, alguna enfermedad cardíaca o problemas neoplásicos.

"Todo funciona con normalidad, vemos que el personal trata a los pacientes con muchísima cordialidad y la ministra siempre nos pide además de atender en forma profesional y técnicamente impecable, que la atención sea amable, que la persona que sale de su casa después de un año se sienta bienvenida y que sepa que la vacuna es una oportunidad para mejorar sus defensas", reflexionó.

Una vez más el funcionario pidió a la sociedad tomar conciencia respecto a los alcances de la vacuna, ya que si bien la misma genera una inmunidad con el correr de los días, no evita el contagio sino las formas graves o mortales de la enfermedad: "Tenemos que seguir cuidándonos, el uso del barbijo, la higiene de manos, el distanciamiento y la restricción de las salidas, especialmente en personas inmunodeprimidas, son más que necesarios".

Respecto a la gestión de turnos para la inmunización de los mayores de 60 Medina Ruiz sostuvo que si bien es probable se modifique la modalidad, el proceso al momento consiste en la recepción de las vacunas en Tucumán, la evaluación de la cantidad y la colocación de las mismas en el menor tiempo posible.

Beneficiarios

María Rosa Barrionuevo tiene 65 años y fue vacunada este martes: "Me siento muy bien, estuve un año encerrada y hoy le doy gracias a Dios de que pude ponerme la vacuna. Me han tratado muy bien, yo no puedo estar mucho tiempo parada y me hicieron ingresar para que pudiera sentarme. Estoy contenta".

Ángela Sansone de 61 años definió: "Estaba un poco nerviosa primero, pero hasta ahora no tengo ningún síntoma, estoy bien gracias a Dios. Estoy contenta, yo no me enfermé pero estaba guardada en casa y no salía ni a la esquina hace más de un año, hoy estoy bien y contenta porque con la vacuna si me llego a enfermar estaré un poco más cubierta y aquí todo fue de 10, todos muy amables y muy lindo".

Mario del Longo de 57 años dijo: "La cuarentena fue bastante pesada, larga, la viví con mucha ansiedad de que llegara la vacuna y era creo adónde todos aspirábamos a llegar sin contagiarnos antes de eso. Yo soy insulinodependiente, tenía mucho miedo y tuve la suerte de no contagiarme, con muchos cuidados y protocolos pude llegar a este día de ponerme la vacuna para empezar a desligarnos de este virus".

"El trato es excelente, a veces uno espera menos, pero fue muy buena la atención y la organización", concluyó.