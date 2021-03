AMPLIAR Senadores opositores salen ayer de La Moneda

29/03/2021 - Garantías

Oposición pone condiciones para aplazar comicios en Chile

La oposición chilena establecerá condiciones al gobierno para aprobar la reforma constitucional que aplaza las elecciones del 10 y 11 de abril para el 15 y 16 de mayo de este año, a raíz del alza de contagios de Covid-19.

Dirigentes y parlamentarios analizaron el anuncio que hiciera anoche el presidente Sebastián Piñera y acordaron que deben hacerse una serie de exigencias para que este cambio "tenga sentido".

"La postergación de las elecciones debe estar sujeta al compromiso de una serie de condiciones que le den sentido a este cambio y mejoren la situación sanitaria del país", expresó la nueva presidente del Senado, la demócrata cristiana Yasna Provoste.

La legisladora y exministra de Educación recalcó que "para que esta postergación tenga sentido y sea responsable debe estar apoyada con transformaciones de la gobernanza sanitaria, en la forma como se entregan las ayudas sociales y económicas", en una referencia a la propuesta de renta básica universal.

Provoste anunció que la mesa del Senado se reunirá en la tarde con el presidente Piñera.

Por otro lado, el diputado del Partido Regionalista, Pedro Velásquez, anunció que junto a un grupo de legisladores de oposición presentará una reforma que retrase en una semana la fecha de los comicios para que el gobierno implemente las medidas para llevar a cabo las elecciones.

Propondrán que se efectúe en una semana, del 12 al 19 de abril, se suspendan las clases, se decrete cuarentena total y se establezca un permiso especial para asistir al local de votaciones, con días exclusivos para ciertos grupos de riesgo.

La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, respaldó la iniciativa del Ejecutivo de posponer elecciones, pero advirtió que "no podemos asegurar que en mayo no vayamos a tener un escenario adverso".

En su opinión, lo mejor sería que se efectuaran en los meses posteriores al invierno austral (junio-septiembre).

"Cualquier cosa que se acerque al invierno es bastante contraintuitiva, el impacto de nuevas variantes, donde desconocemos cuál es el nivel de transmisión comunitaria y, por último, la participación de nuevos virus respiratorios hace necesario también de dejar abierta la puerta de que cualquier fecha establecida en mayo tiene que estar adecuada al contexto sanitario", señaló.

Explicó ante las comisiones de Gobierno y Constitución del Congreso que "atravesamos un momento de suma fragilidad".

"Como comunidad médica estamos muy preocupados de vernos superados. Ya se están utilizando algunas unidades pediátricas, se están preparando los pabellones para recibir a pacientes con ventilación mecánica y lo vemos con preocupación, porque si somos superados la mortalidad del Covid-19 aumenta más de tres veces y también nos vemos limitados en dar acogida a cualquier paciente grave, ya sea por un infarto, un accidente de tránsito", graficó.

"Nuestra recomendación es correr las elecciones, aparejadas de mejores medidas de control de la pandemia, mejores medidas de apoyo social", señalo la líder gremial.

La politóloga Pamela Figueroa, del Observatorio Nueva Constitución (ONC), opinó que hay que sopesar varios factores antes de tomar una decisión y poner en la balanza cuál es el equilibrio entre la protección de la salud y la protección de la democracia.

Cambiar la fecha de la elección afectaría todo el proceso electoral porque, según Figueroa, "el proceso electoral no es solamente el día que uno va y vota" también "hay campañas, propaganda, hay temas de financiamiento y hay un tema muy interesante, que planteamos recientemente en un informe del ONC que más del 70% de los candidatos no tiene experiencia política ni publica previa y nunca han sido candidatos, lo que significa que sostener su campaña por cinco semanas más, los puede dejar incluso fuera de juego" Según el ONC, los independientes serían los más perjudicados en esta postergación, ya que como ellos "se autofinancian son los grandes perdedores porque los que tienen financiamiento siguen sin problemas y entonces, ganan los mismos de siempre", apuntó Tomás Jordán, abogado e investigador del ONC y de la Universidad Alberto Hurtado. Pamela Figueroa agregó que no solo pierden los independientes versus los militantes sino incluso dentro de los partidos políticos "está en juego la capacidad de las mujeres de sostenerse en las campañas. Hay muchos estudios que muestran que en carreras políticas largas a las mujeres les cuesta mucho más sostenerse, por ejemplo, cuando hay una elección que tiene primarias para las mujeres se hace mucho más difícil enfrentar dos campañas. Hemos visto que en esta campaña un grupo de candidatas solicitó que el gasto en cuidado fuera un gasto electoral, habría que preguntarse también qué va a pasar con esto".