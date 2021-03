AMPLIAR Insiste con flexibilizar el Mercosur

29/03/2021 - COVID-19

Lacalle Pou se vacunó en el momento más crítico de la pandemia en Uruguay

Mientras los casos de coronavirus aumentan en Uruguay y se yergue la amenaza del colapso sanitario, el presidente Luis Lacalle Pou se aplicó ayer lunes la primera dosis de la vacuna china Sinovac, en el Hospital Maciel de Montevideo.

Flexibilizar Mercosur Después de un fuerte contrapunto con Alberto Fernández durante la cumbre del viernes del Mercosur, el jefe de Estado uruguayo, Luis Lacalle Pou, volvió ayer lunes a defender la flexibilización dentro del bloque del Mercosur para avanzar en negociaciones comerciales bilaterales y aseguró que es para "el bien de todos".



"No hay uno contra otro, al revés, es el bien de todos. Si alguno cree que no es para su bien, que nos aflojen un poco la piola, que se flexibilice el Mercosur", aseguró el mandatario tras darse la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.



Lacalle Pou no mencionó a ninguno de los socios del Mercosur en particular, pero la referencia al cruce con Fernández fue evidente ya que repitió una de las palabras que más irritó el viernes a su par argentino: "lastre".



"Tenemos vocación de integración regional. Tenemos vocación de que el Mercosur sea un trampolín y no un corset o un lastre", insistió el uruguayo ante la prensa que lo espera fuera del hospital de Montevideo donde se vacunó, según la agencia de noticias AFP.

Ante la prensa, el mandatario uruguayo explicó que el ritmo en las inoculaciones no aumenta porque se tienen en cuenta las vacunas disponibles hasta el momento.

Uruguay registró en la última semana un promedio de más de 2.100 casos diarios. Sin embargo, en los últimos reportes, el Sistema Nacional de Emergencias fue agregando datos de tests positivos que fueron informados fuera de fecha por laboratorios y las mutualistas, lo que implica que a los casos diarios reportados días anteriores hay que agregarles estos nuevos hisopados.

Según el medio local El Observador, el Gobierno uruguayo reportó 400 casos menos de los reales por día y el promedio de la última semana supera los 2.100 diarios reportados oficialmente.

Pese a estas cifras, el mandatario volvió a asegurar este lunes a la salida del vacunatorio que “el Gobierno no va a establecer una cuarentena obligatoria porque no cree en un Estado policíaco” y no aplicará “medidas prontas de seguridad”.

La semana pasada, la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, la Federación Médica del Interior y el Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos advirtieron que el fin de semana pasado, tras casi siete días en que los casos nuevos estuvieron entre los 1.000 y 1.700 diarios, se llegó a 188 internados en cuidados intensivos.

Uruguay está en un pico de la pandemia de coronavirus, con 97.406 casos totales y 915 muertos, en un país de menos de 3 millones y medio de habitantes.



El país superó a Argentina en la proporción de casos activos respecto de su población (0,37% contra 0,35%), según la prensa local. Además, el lunes pasado se confirmó que la cepa P1 del coronavirus, la que proviene de Brasil, ya circula en siete departamentos uruguayos, entre ellos Montevideo.

Por otra parte, el Gobierno de Lacalle Pou resolvió suspender las clases presenciales hasta la Semana Santa inclusive y cerrar las oficinas estatales y cancelar los espectáculos públicos hasta el 12 de abril, entre otras medidas destinadas a frenar los contagios.