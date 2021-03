AMPLIAR Preocupante proyección sobre la salud post pandemia

26/03/2021 - Salud

Generación X, millennials con peor salud que las generaciones anteriores

La medicina puede haber avanzado a pasos agigantados durante el último siglo, pero la Generación X y los millennials tienen peor salud que sus padres y abuelos a su edad.

Esa es la conclusión de un nuevo estudio que analizó los marcadores de salud física y mental a lo largo de las generaciones.

Y, en general, ha habido un descenso a lo largo del tiempo: los miembros de la Generación X y los millennials estaban en peor forma cuando se trataba de diversas medidas de salud física. También informaron más síntomas de ansiedad y depresión, consumo excesivo de alcohol y consumo de drogas.

Desafortunadamente, los hallazgos no son una sorpresa, según Benjamin Miller, director de estrategia de la organización sin fines de lucro Well Being Trust, en Oakland, California.

"Estudios como este corroboran lo que sabemos", dijo Miller, que no participó en la investigación.

Los últimos años han visto un aumento nacional bien documentado de muertes por suicidio, abuso de drogas y problemas con el alcohol, que algunos expertos han calificado de "muertes por desesperación".

Esas muertes se aceleraron durante y después de la recesión de 2008, y no ha cambiado mucho desde entonces, dijo Miller.

La Generación X generalmente se refiere a los estadounidenses nacidos entre 1965 y 1980, mientras que se dice que los millennials, o Generación Y, incluyen a las personas nacidas entre 1981 y mediados de la década de 1990. En este estudio, el rango fue de 1981 a 1999.

En general, ambas generaciones estaban peor en lo que respecta a la "desregulación fisiológica", que incluye problemas como presión arterial y colesterol elevados, exceso de grasa abdominal y sustancias en la sangre que sugieren que el cuerpo se encuentra en un estado de inflamación crónica.

Los signos de desregulación fisiológica comenzaron a aumentar con la generación del baby boom, en comparación con las personas nacidas antes de 1946, y continuaron empeorando a partir de ahí, dijeron los autores del estudio.

La desregulación fisiológica se considera un precursor de varias enfermedades crónicas y un factor de riesgo de muerte más temprana, dijo el líder del estudio Hui Zheng, profesor asociado de sociología en la Universidad Estatal de Ohio en Columbus.

Un posible sospechoso obvio es la obesidad. Y el análisis de Zheng sugirió que el aumento de las tasas de obesidad explicaba parte del deterioro de la tendencia de la salud física, pero no todo.

Zheng dijo que ningún estudio por sí solo puede llegar a las raíces de un problema tan complejo. Pero ya está claro que las soluciones deben ir más allá de decirles a los estadounidenses que coman mejor y hagan más ejercicio.

"El deterioro de la salud entre las generaciones más jóvenes no es solo un problema individual, sino más bien un problema social", dijo Zheng. "La sociedad necesita cambiar el entorno [que promueve la obesidad], reducir la desigualdad y mejorar la seguridad laboral de las generaciones más jóvenes".

Miller hizo el mismo punto.

"Si solo señala la obesidad como el problema, nunca llegará al meollo del problema", dijo. "Este es un problema social, es un problema económico".

Los hallazgos, publicados recientemente en el American Journal of Epidemiology , se basan en datos de más de 688,000 estadounidenses que participaron en cualquiera de los dos estudios de salud gubernamentales de larga duración.

Cuando se trataba de hábitos de estilo de vida, el consumo excesivo de alcohol se volvió más común a partir de la Generación X, específicamente entre hombres y mujeres blancos y hombres negros.

Mientras tanto, el abuso de drogas alcanzó su punto máximo en la generación del baby boom, antes de disminuir y luego repuntar nuevamente en la Generación X "tardía", los nacidos entre 1973 y 1980.

La salud mental mostró un declive similar, al menos entre los estadounidenses blancos.

La depresión y la ansiedad se midieron preguntando a los participantes sobre los síntomas en el último mes. En general, encontró el equipo de Zheng, ambas condiciones se volvieron cada vez más comunes entre los adultos blancos, desde la generación de la posguerra en adelante.

Sin embargo, entre los afroamericanos e hispanoamericanos, las tasas de depresión y ansiedad se estabilizaron a partir de los boomers, aunque las medidas de salud física siguieron disminuyendo.

El hallazgo fue sorprendente, dijo Zheng, y no hay una explicación obvia.

Miller dijo que podría estar relacionado con las formas limitadas en que se midieron la depresión y la ansiedad. También señaló que la investigación ha demostrado una tasa creciente de comportamiento suicida entre los adolescentes negros en los últimos años.

Todas las tendencias observadas en este estudio (empeoramiento del abuso de sustancias y la salud física y mental) podrían tener raíces comunes, ya que todas están interrelacionadas, según Miller.

La inseguridad laboral, la preocupación por pagar el alquiler y poner comida en la mesa, la soledad y el aislamiento, la falta de atención médica asequible y el racismo sistémico pueden ser factores.

"Estos son problemas fundamentalmente estructurales", dijo Miller. "Si le da a la gente un trabajo con un salario digno, eso tendrá un impacto profundo en su salud física y mental".

Eso plantea la cuestión de cómo la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales afectarán en última instancia el bienestar de varias generaciones.

En un estudio el año pasado, el Well Being Trust proyectó que Estados Unidos podría ver 75,000 muertes adicionales por desesperación relacionadas con la pandemia.

