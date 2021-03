AMPLIAR Omnibus rigurosamente controlados por carabineros

25/03/2021 - COVID-19

Chile pone al 86% de la población en cuarentena

Chile reconoció la existencia de 64 casos de la variante británica y 45 de la brasileña entre viajeros y endureció ayer aún más las medidas sanitarias contra el Covid-19 y dispuso que toda la región Metropolitana entre en encierro, a partir de este sábado.

Sigue.

A dos semanas del mega proceso electoral para elegir convencionales constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores, se reportaron 7.023 casos nuevos de coronavirus elevando el total de contagiados desde el inicio de la pandemia a 954.762 personas, de los cuales 38.699 se mantienen activos, una nueva cifra pico.

La cifra de decesos también fue alta en la última jornada al confirmarse 122 fallecidos, lo que hace un total de víctimas de 22.524 personas.

En las Unidades de Cuidados Intensivos permanecen internados 2.416 pacientes, con 2.069 con ventilación mecánica.

Junto a las 52 comunas metropolitanas, 146 comunas del resto del país van a estar confinadas, es decir, más de 15 millones de habitantes, el 86% de la población.

La reunión del Comité Covid se prolongó por varias horas y según presente en la instancia, citados por el diario La Tercera, con una ocupación de camas UCI al 95%, "con los esfuerzos de expansión al límite, sumado a una capacidad muy reducida para seguir anexando nuevas camas críticas por parte de los prestadores", el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, recalcó que "la capacidad de crecimiento no es infinita".

El ministro secretario general de Gobierno, Jaime Bellolio, quien asistió al balance entregado hoy, anunció las nuevas medidas para viajeros chilenos o extranjeros que ingresen al país.

A partir del 31 de marzo, todos los pasajeros -provenientes de cualquier lugar, no solo de Brasil- deberán estar en un hotel de tránsito por 5 días, tomarse un PCR y costear los gastos de dicha estadía. Los restantes 5 días de cuarentena deberán cumplirlos en su lugar de residencia, aunque si el examen es positivo serán enviados a residencias sanitarias.

"Este no es el momento para turismo, ojalá podamos postergar los viajes que no sean estrictamente necesario", explicó Bellolio, quien sostuvo que no se determinó suspender los vuelos porque Chile es "un país democrático, no podemos impedir la entrada y salida de viajeros".

Destacó que existe sólo una vía de entrada, el aeropuerto de Santiago.

El ministro portavoz de La Moneda aseguró que "estamos en una situación excepcional" y que por esa razón toman esta medida, que apunta a evitar la propagación de nuevas cepas del Covid-19 originadas en otros países, como ha sido el caso de la variante brasileña y la británica.

Consultado el ministro de Salud, Enrique Paris, por la insistencia de decretar cuarentenas pese a que han demostrado que no son efectivas, respondió que es muy pronto para hacer evaluaciones.

"Sí estamos preocupados de las eficiencias de las cuarentenas, pero pensamos que es muy pronto para evaluar", dijo el jefe del Minsal.

Según el Ministerio de Transportes, los flujos vehiculares tuvieron una disminución de 14,28%, en comparación con el jueves pasado, y de 34,53%, si se contrasta con el jueves 5 de marzo de 2020.

Ayer quedaron en cuarentena 38 comunas metropolitanas que se ampliarán a 52 a partir del sábado.

"La cuarentena en la región Metropolitana comienza hoy y es muy difícil evaluar todavía la disminución de movilidad. Y como agregamos una nueva cantidad de comunas que comienzan el sábado a las 5, hay que esperar un poco más para ver los cambios en movilidad", defendió Paris.

Consultada la máxima autoridad sanitaria si en este escenario sería recomendable postergar las elecciones del 10 y 11 de abril, respondió que es una decisión que debe tomar el Poder Ejecutivo con el Legislativo.

"La opinión sanitaria se la daremos directamente al Presidente de la República pero lo que más nos interesa es que se cumplan los protocolos durante los días de votación, Se han aumentado las condiciones, como que se realicen en dos días, se ha vacunado a los vocales", destacó.

Agregó que "por el momento, no haremos ni anunciaremos un cambio, aunque estamos dispuestos a revisarla si lo amerita la presencia viral, y lo avisaremos cuando corresponda".