AMPLIAR Jaldo toma juramento a Maia Vanesa Martínez

25/03/2021 - Politica

Jaldo dice no comprender la desconexión con Manzur

El vicegobernador en claro mensaje hacia la casa de gobierno aseguró que “no tengo trato y hace tiempo que no converso con el gobernador". Antes de la sesión de la legislatura, le tomó juramento a Maia Vanesa Martínez quien reemplaza a Eduardo Cobos promovido a defensor del pueblo.

Como si no se tratara de un pase de facturas que desde hace tres semanas agita las aguas de la política provincial, Jaldo le aribuyó a su internación hospitalaria para tratarse de su padecimiento por Covid, la ausencia de diálogo con Manzur.

Si el gobernador tiene interés, se juntará con el vicegobernador; y si no, no lo hará. Y lo mismo pasará con el vicegobernador”, manifestó.

En su particular forma de ver aseguró “generalmente, los gobernadores y los vicegobernadores han tenido diferencias en el camino”, añadió Jaldo.

"Bajo ningún punto de vista vamos a obrar en contra de la gobernabilidad", aseveró el vicegobernador.

Después pedir “la colaboración de todos los espacios políticos” y de agradecer al personal del Centro de Salud tras su internación, Jaldo aseguró que “bajo ningún punto de vista vamos a llevar las diferencias del Partido Justicialista a las instituciones”.

“Aquel que no entienda que los cuerpos colegiados se deciden por mayoría, evidentemente no está entendiendo el sistema democrático. No hay por qué enojarse. Y aquellos que califican que un grupo de legisladores ha sido desleal con el gobernador están faltando totalmente a la verdad y están queriendo utilizar una situación para un posicionamiento personal y egoísta en los entornos del gobernador”, añadió.

“Nosotros, bajo ningún punto de vista, vamos a obrar en contra de la gobernabilidad y mucho menos, de nuestro gobernador”, añadió. “En momentos en que estaba internado muchos compañeros salieron a hacer declaraciones fuera de lugar totalmente. Seguramente, con esos compañeros hablaremos y les responderemos”, dijo Jaldo.

Sostuvo además que “los políticos deben estar a la altura de las circunstancias” ante los problemas que afronta la población.

“La pandemia trae dificultades graves en la salud, económicas, y sociales, ya que Tucumán ya está en el 46% de pobreza. Y lo que es peor, una ola de inseguridad que hasta el momento no se la puede controlar”, agregó.

Para Jaldo la elección de Eduardo “Lalo” Cobos como ombudsman provincial había sido una facultad constitucional de la Legislatura.

“No tiene que haber dudas en que, constitucionalmente, el Defensor del Pueblo lo elige el Poder Legislativo. Si hay otro poder que pretende inmiscuirse en la decisión del Poder Legislativo, no es normal. Lo normal es que la Legislatura, con el voto de cada espacio político, elija al Defensor del Pueblo. Y eso es lo que pasó. La Legislatura hizo uso de la facultad constitucional y legal, y lo ha elegido por 27 votos a 11. Pegunto: ¿cuál es la duda?”, lanzó el vicegobernador.



“Y no olvidemos que el Defensor del Pueblo (Fernando Juri Debo) terminaba el mandato el 8 de marzo. De no haberlo designado, entrábamos en un incumplimiento en los deberes como funcionarios públicos”, concluyó.